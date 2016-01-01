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السعودية.. الحكم بالقتل تعزيرا على توأم "داعشيي" حي الحمراء

الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية.. الحكم بالقتل تعزيرا على توأم "داعشيي" حي الحمراء



وكالات / سما /

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية حكما بالقتل تعزيرا على التوأمين اللذين نفذا عملا إرهابيا تقشعر له الأبدان رمضان 2016، بتكفير والدتهما وذبحها.

وجاء الحكم بعد "ثبوت إدانة المتهمين بانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وبتكفير ولاة الأمر والعلماء ورجال الأمن وكذلك تكفير أفراد عائلتهما وتكفيرهما والدتهما واستباحة دمها باشتراكهما في قتلها عمدا وعدوانا على وجه الحيلة والخداع".

وأشارت حيثيات التحقيق وبثبوت الأدلة، إلى أن "المدانين أقدما على طعن كل من والدتهما (67 عاما)، ووالدهما (73 عاما)، وشقيقهما (22 عاما)، بمنزلهم في حي الحمراء بمدينة الرياض، ما نتج عنه مقتل الأم، وإصابة الأب وشقيقهما بإصابات خطيرة".

وورد في التحقيق: "قاما باستدراج الأم إلى إحدى الغرف في المنزل وإمساك المتهم الثاني لها بقوة من الخلف ووضع يده اليسرى على فمها حتى لا يسمع صراخها وقيام المتهم الأول بطعنها عدة مرات في أماكن متفرقة من جسدها حتى سقطت على الأرض ثم قيام أخيه المتهم الثاني بنحرها بعد التخطيط لذلك مسبقا، وتجهيز أدوات جريمتهما البشعة بحجة كفرها".

وخلص التحقيق إلى أنهما "كفّرا شقيقهما واستباحا دمه بالشروع في قتله، حيث هجما عليه في وقت واحد ووجها له ضربات عدة على رأسه ويديه بالسواطير بقصد قتله بعد التخطيط لذلك مسبقا، وبحجة كفره واستباحة دمه، إلا أنه تمكن من الهرب".

#السعودية #داعش #حي الحمراء

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