  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل 21 مواطنا من الضفة غالبيتهم من القدس

الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، وفجر اليوم الثلاثاء 21 مواطنا من الضفة غالبيتهم من مدينة القدس المحتلة.

وقال نادي الأسير في بيان له، إن الاحتلال اعتقل 15 مواطنا من بلدات العيسوية، والطور، والعيزرية في القدس المحتلة وهم: محمد عبيد، ومروان مصطفى، وموسى مصطفى وثلاثتهم قاصرون، إضافة إلى أكرم داري، ومحمد خالد محيسن، وسمير التميمي، ومحمد أبو رجب، ومحمد مأمون محيسن، وفارس الزعتري، وعبد الله أبو ريالة، وحمزة أبو الهوى، وفادي خويص، ومحمد أبو جمعة، ومحمد أبو غنام، إضافة إلى أشرف الياسيني من العيزرية.

ومن طولكرم، اعتقل الاحتلال مواطنين هما: لؤي زيدان جابر (43 عاما)، وراسم محمد عودة (40 عاماً)، ومواطن آخر من الخليل وهو الأسير المحرر محمود محمد الفسفوس (30 عاماً).

كما جرى اعتقال الأسير المحرر حسان اشتية من نابلس، من مكان سكنه في رام الله، إضافة إلى المواطن جمال النبالي من رام الله وهو أيضاً أسير محرر، وموسى يعقوب عاصي من بلدة قراوة بني حسان في سلفيت.

#الاحتلال #الضفة المحتلة

الأكثر قراءة اليوم

الملك عبد الله الثاني يعرض سيارته للبيع.. بهذا السعر (شاهد)

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

الجذور التاريخية لإغراق المدمرتين البريطانيتين أمام سواحل دير البلح ..ناصر اليافاوي

صحيفة اسرائيلية: هل سنكون أمام براغماتية فلسطينية بعد انقضاء جيل منظمة التحرير؟

العدو لن يقبل بغزة مسلحة.. النخالة: اجتماع الأُمناء العامين عُقد بسبب الحاجة إلى مقاربات جديدة

مجلس الوزراء يناقش "تهافت التهافت".. واشتيه يحذر من العودة لإجراءاتٍ لا يريدها أحد..!

صحة غزة تتوقع زيادة بالاصابات.. وتؤكد: لم نسجل عودة فيرس كورونا لأي حالة متعافية

الأخبار الرئيسية

65006

إسرائيل: السفينة الحربية البريطانية في خدمة حماس وللأسف القسام سبقنا

الصحة : تسجيل 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

محدث: ميلادينوف ينفي تقرير إسرائيلي بشأن العلاقات مع الأردن

بالفيديو: يتضمن رسالة من محمد الضيف.. كتائب القسام تنشر كليب «قصد السبيل»

860x484

"واشنطن بوست" : المدّ العربي ينقلب على الفلسطينيين