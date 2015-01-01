الأشغال الشاقة 10سنوات وغرامة مالية لمدانين بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار

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حكمت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد، وعضوية القاضي محمود أبو عياش والقاضي عزات عبد الله على المتهمين (ع.ب) و (م.ا) بالأشغال الشاقة مدة عشرة سنوات وغرامة مالية 20 ألف دينار أردني، بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، ومصادرة المواد وإتلافها .

وجاء هذا الحكم بتهمة حيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتاً من النباتات المنتجة للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بالاشتراك بقصد الاتجار خلافا لأحكام المادتين (21/2) و (35) من القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية وحكمت على كل منهما استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة الخليل أصولاً، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة رامي الشيخ.