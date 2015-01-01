  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأشغال الشاقة 10سنوات وغرامة مالية لمدانين بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار

الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

حكمت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد، وعضوية القاضي محمود أبو عياش والقاضي عزات عبد الله على المتهمين (ع.ب) و (م.ا) بالأشغال الشاقة مدة عشرة سنوات وغرامة مالية 20 ألف دينار أردني،  بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، ومصادرة المواد وإتلافها .

وجاء هذا الحكم بتهمة حيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتاً من النباتات المنتجة للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بالاشتراك بقصد الاتجار خلافا لأحكام المادتين (21/2) و (35) من القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية وحكمت على كل منهما استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة الخليل أصولاً، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة رامي الشيخ.

#الأشغال الشاقة #محكمة

الأكثر قراءة اليوم

الملك عبد الله الثاني يعرض سيارته للبيع.. بهذا السعر (شاهد)

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

الجذور التاريخية لإغراق المدمرتين البريطانيتين أمام سواحل دير البلح ..ناصر اليافاوي

صحيفة اسرائيلية: هل سنكون أمام براغماتية فلسطينية بعد انقضاء جيل منظمة التحرير؟

العدو لن يقبل بغزة مسلحة.. النخالة: اجتماع الأُمناء العامين عُقد بسبب الحاجة إلى مقاربات جديدة

مجلس الوزراء يناقش "تهافت التهافت".. واشتيه يحذر من العودة لإجراءاتٍ لا يريدها أحد..!

صحة غزة تتوقع زيادة بالاصابات.. وتؤكد: لم نسجل عودة فيرس كورونا لأي حالة متعافية

الأخبار الرئيسية

65006

إسرائيل: السفينة الحربية البريطانية في خدمة حماس وللأسف القسام سبقنا

الصحة : تسجيل 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

محدث: ميلادينوف ينفي تقرير إسرائيلي بشأن العلاقات مع الأردن

بالفيديو: يتضمن رسالة من محمد الضيف.. كتائب القسام تنشر كليب «قصد السبيل»

860x484

"واشنطن بوست" : المدّ العربي ينقلب على الفلسطينيين