علماء يلتقطون صورا عالية الجودة لتكاثر فيروس كورونا

وكالات / سما /

نجح علماء من جامعة نورث كارولينا الأمريكية، من التقاط صورا عالية الجودة، تكشف عملية تكاثر فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في الجهاز التنفسي للإنسان.

واستخدم العلماء مجهرا قويا "ميكروسكوب" من أجل فحص بنية العدوى بالتفصيل، وقام أحد أعضاء فريق البحث بتلوين الصور الأصلية بألوان مختلفة باستخدام أدوات خاصة، بحيث تم وضع مثلا علامة باللون الأحمر على جزئيات الفيروس الجاهزة لإصابة الآخرين.

وأكد العلماء أن عملهم البحثي سيساعد في تذكير الناس مرة أخرى، بأهمية الالتزام بالإجراءات الصحية من أجل الوقاية من عدوى الفيروس.

وكانت لجنة دولية حذرت الاثنين، من أن العالم لا يستعد بما يكفي، لمواجهة جائحة مقبلة، قد تكون أخطر من وباء كوفيد-19، ودعت إلى التعاون العالمي والى تمويل طويل الأجل.