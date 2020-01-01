فيديو.. وادي يواصل صحوته بعد قهر "كورونا"

القاهرة / سما /

واصل الدولي الفلسطيني محمود وادي تسجيله للأهداف في الدوري المصري للمباراة الثانية على التوالي, عندما قاد المصري البورسعيدي للفوز على حرس الحدود (2-1), ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من المسابقة.

وكان المصري متأخرا أمام الحدود بهدف أحمد عبد الباسط شرويدة (27), قبل أن يتمكن وادي من تعديل النتيجة لفريقه (61), ثم سجل زميله أوسين موتو هدفا قاتلا (96).

ويعدّ الهدف هو الثاني للنجم الفلسطيني على التوالي, بعدما سجل في الجولة الماضية أمام بيراميدز, ليؤكد رجوعه بشكل قوي, بعد غيابه عن الملاعب فترة أسبوعين, إثر إصابته بفيروس "كورونا".