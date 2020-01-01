نيفيل: محمد صلاح يسير على خُطى كريستيانو رونالدو

وكالات / سما /

أشاد جاري نيفيل، أسطورة مانشستر يونايتد، بنجم ليفربول محمد صلاح الذي قاد فريقه لفوزٍ صعب على ليدز يونايتد بأربعة أهداف لثلاثة.

وتألق صلاح كثيراً خلال المُباراة ونجح في إهداء فريقه الانتصار الصعب بعد مُباراة لم يكن نجوم الريدز فيها في أفضل مستوياتهم، وسجل النجم المصري ثلاثة أهداف “هاتريك”.

وأشار نيفيل للمُقارنة بين محمد صلاح وساديو ماني الموسم الماضي في ليفربول، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، :”اللاعبون يُحبون ماني، هو يُنكر ذاته من أجل الفريق، بينما صلاح لا يُمرر، وأناني أكثر، وأنا أنظر عليه من الخارج كلاعب قناص داخل الملعب”.

وأضاف نيفيل مُشيراً لزميليه السابقين في مانشستر يونايتد:”ذلك يُذكرني برونالدو وروني، وأنا أعتقد أن صلاح سيتجاوز ماني”.

وأوضح :”السبب في أن هؤلاء اللاعبين مُختلفين هو أن لديهم شيء في عقولهم عندما يذهبون إلى البيت مساءً، وأن يكونوا الأفضل في العالم أمر يحكم عالمهم”، وتابع نيفيل قائلاً :”ماني أو روني، هم من نوعية اللاعبين التي تُقاتل من أجل فرقهم”.