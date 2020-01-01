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صحيفة هولندية تؤكد اقتراب انتقال ديباي رسمياً لبرشلونة

الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة هولندية تؤكد اقتراب انتقال ديباي رسمياً لبرشلونة



وكالات / سما /

أبدى نادي برشلونة اهتماماً بخدمات المُهاجم الهولندي الشاب ممفيس ديباي، لاعب أولمبيك ليون الفرنسي، وذلك بناءً على رغبة المُدرب رونالد كومان.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ماركا الإسبانية فإن صحيفة تليجراف الهولندية أكدت على أن ممفيس سيلعب إلى جوار ميسي، وأكدت في تقريرها الذي حمل ذلك العنوان أن الصفقة في طريقها للإتمام بمقابل 25 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أن ديباي سيكون الصفقة البديلة للنجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي تعقدت كل الُسبل المُمكنة للحصول على توقيعه، ويميل فريقه إنترميلان للاحتفاظ به.

ولفت تقرير ماركا إلى أن الصحيفة الهولندية شددت على دور كومان في جذب ديباي إلى برشلونة، ولفتت إلى أنه في حالة إتمام ذلك الانتقال سيُزامل زميله في المُنتخب فرينكي دي يونج.

وأشار التقرير إلى أنه وفي ظل الحديث عن رحيل مُتوقع للنجم لويس سواريز، فإن برشلونة سيكون سعيداً بالحصول على خدمات ديباي الذي سجل الموسم الماضي 15 هدفاً في 22 مُباراة.

#ممفيس ديباي #برشلونة #هولندا #ليون

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