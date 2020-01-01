فاران يشير إلى أسوأ لحظاته مع ريال مدريد

وكالات / سما /

تحدث رافاييل فاران، مُدافع ريال مدريد، عن المُباراة الكارثية له مع فريقه ضد مانشستر سيتي في إياب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وهو اللقاء الذي شهد إقصاء الميرنجي.

وقال فاران، في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية، :”بالطبع تلك المباراة ستظل ذكرى ليست جيدة للغاية في مسيرتي الاحترافية، كان ذلك الإقصاء صعباً لي، بعد المُباراة أردت أن أتحمل المسئولية”.

وأكمل المُدافع الفرنسي لأبطال الدوري الإسباني حديثه بالقول :”قُمت ببعض الأخطاء، وذلك كلفنا الهزيمة”، واضاف :”في المستوى العالي لانملك الوقت للتفكير في الأمر، يجب علينا أن نُفكر في المُباراة المُقبلة”.

وتابع فاران مُشيراً للصعوبات التي واجهها بعد تلك المُباراة الكارثية، وقال :”الأيام التي تلت تلك المُباراة كانت صعبة بعض الشيء أنا أعترف، ولكن في مستوى القمة عليك أن تنظر إلى الأمام سريعاً”.

يُذكر أن ريال مدريد كان قد خسر لقاء الذهاب ضد مانشستر سيتي على أرض سانتياجو برنابيو بهدفين لهدف، وفي مُباراة ملعب الاتحاد عاد أصحاب الأرض ليهزموا الريال بنفس النتيجة بعد هدفين لرحيم ستيرلنج وجابريل جيسوس بعد أخطاء فادحة من فاران في الهدفين.