الصحة : تسجيل 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 60 حالة تعافٍ جديدة.

وبينت أن المختبر المركزي أجرى فحوصات لـ1590 عينة جديدة.

وبلغ إجمالي عدد المصابين منذ آذار الماضي 2006 إصابات، منها 1688 حالة نشطة.

وبلغ عدد المتعافين 303، في حين أن الوفيات 15 حالة، منها 14 حالة من داخل القطاع، وواحدة من العائدين.

وقالت الصحة، إن غرفة عمليات الطوارئ تتابع تطورات الحالة الوبائية، وتعتمد سياسات جديدة لفترة عزل المصابين والمخالطين.

ودعت الجميع إلى عدم التراخي أو الاستهتار في إجراءات الوقاية، داعيةً للالتزام التام بالضوابط الصحية وارتداء الكمامة وغسل اليدين والتباعد الجسدي والابتعاد عن التجمعات.