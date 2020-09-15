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الحوثي: إسرائيل تحضر للتواجد في اليمن بحماية من التحالف العربي

الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثي: إسرائيل تحضر للتواجد في اليمن بحماية من التحالف العربي



القدس المحتلة / سما /

قال زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي إن إسرائيل بدأت التحضير للتواجد في بلاده بحماية من التحالف العربي بقيادة السعودية والولايات المتحدة.

وقال الحوثي في كلمة متلفزة ألقاها الاثنين، إن "الكثير من الحقائق باتت واضحة اليوم وبشكل كبير، وبات الدور السعودي والإماراتي وآل خليفة (الأسرة الحاكمة في البحرين) في العدوان على اليمن واضحا في هذا السياق العام، وهو تنفيذ الأجندة الأمريكية والإسرائيلية".

وأضاف: "كلما تمكنوا من السيرطة على المحافظات الجنوبية بدأ الأمريكي يتواجد من خلفهم، وأصبح له قاعدة في مطار الريان بحضرموت وأصبح يتواجد في شرورة وإلى حد ما في عدن. ثم الإسرائيلي بدأ يحضر لمثل هذا الحضور من خلفهم وبحمايتهم وبنفقاتهم وبجهودهم".

الحوثي: إسرائيل تحضر للتواجد في اليمن بحماية من التحالف العربي

تاريخ النشر:15.09.2020 | 00:30 GMT | أخبار العالم العربي

[الحوثي: إسرائيل تحضر للتواجد في اليمن بحماية من التحالف العربي]
Reuters
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قال زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي إن إسرائيل بدأت التحضير للتواجد في بلاده بحماية من التحالف العربي بقيادة السعودية والولايات المتحدة.

وقال الحوثي في كلمة متلفزة ألقاها الاثنين، إن "الكثير من الحقائق باتت واضحة اليوم وبشكل كبير، وبات الدور السعودي والإماراتي وآل خليفة (الأسرة الحاكمة في البحرين) في العدوان على اليمن واضحا في هذا السياق العام، وهو تنفيذ الأجندة الأمريكية والإسرائيلية".

وأضاف: "كلما تمكنوا من السيرطة على المحافظات الجنوبية بدأ الأمريكي يتواجد من خلفهم، وأصبح له قاعدة في مطار الريان بحضرموت وأصبح يتواجد في شرورة وإلى حد ما في عدن. ثم الإسرائيلي بدأ يحضر لمثل هذا الحضور من خلفهم وبحمايتهم وبنفقاتهم وبجهودهم".

وتابع قائلا إن دول التحالف العربي تتآمر على اليمن، متهما إياها بالسعي لاحتلال اليمن ومن وراء ذلك تمكين الأمريكيين الإسرائيليين من السيطرة على البلد وهم مجرد "أدوات" لتنفيذ المخطط.

وتأتي اتهامات الحوثي عشية توقيع كل من الإمارات والبحرين وهما حليفتان للسعودية في "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل خلال حفل بالبيت الأبيض.

المصدر: قناة "المسيرة"

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