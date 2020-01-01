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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 09:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الثلاثاء، تسجيل 5 وفيات و788 اصابة بكورونا والداخلية تنفي صدور أي قرار بشأن الاغلاق الشامل.

كما أبرزت الصحف الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) خبر الحكم بالسجن المؤبد للمستوطن المنفذ لجريمة حرق وقتل عائلة دوابشة، واقتحام قوات الاحتلال مصلى باب الرحمة وتقرر هدم مسجد ومنزل في بلدة سلوان، وفيما يلي أبرز العناوين:

القدس:

-اخطارات بهدم مسجد في القدس ووقف بناء بمنازل ومنشآت بالخليل واخلاء عائلة من منزلها لصالح المستوطنين وتجريف في سلفيت.

-4وفيات و788 إصابة بكورونا في فلسطين.

-3وفيات و230 اصابة في القدس خلال يومين.

-الرئيس يصدر قرارا بقانون يتعلق بمكافآت الموظفين العموميين.

-توقيع اتفاقيتي التطبيع بين اسرائيل والامارات والبحرين في واشنطن اليوم برعاية ترمب.

-اشتية: الاحتفال في واشنطن يوم أسود بتاريخ الأمة.

الحياة الجديدة:

-الرئيس يصدر قرارا بقانون يحظر على الموظف العام تلقي أية مكافآت أو بدلات نظير مشاركته في رئاسة أو عضوية مجالس إدارة أو مجاس أمناء المؤسسات العامة.

-الرئيس يهاتف محافظ نابلس مطمئنا على صحته والحسيني وأبو زنيد والاغا معزيا.

-5 وفيات و788 اصابة بكورونا والداخلية تنفي صدور أي قرار بشأن الاغلاق الشامل.

-رئيس الوزراء: احتفال التطبيع في واشنطن يوم أسود في تاريخ الأمة.

-الاحتلال يقتحم مصلى باب الرحمة ويرفض التماسا بوقف هدم مسجد في سلوان.

-لجنة خبراء دولية: العالم غير مستعد لمواجهة جائحة مقبلة قد تكون أخطر من كورونا.

-الأردن يقرر اغلاق المدارس والمساجد والمطاعم والمقاهي لأسبوعين اعتبارا من الخميس.

الأيام:

-كورونا: 5 وفيات ورصد 788 اصابة جديدة واغلاق بلدة عجة ومقار ومؤسسات ومدرستين و3 وفيات و230 اصابة في القدس الشرقية خلال يومين و11 اصابة في صفوف الجالية الفلسطينية بأميركا.

-اشتية: اسرائيل تضع شروطا غير مقبولة لتحويل أموال المقاصة رغم تدخلات دولية.

-السجن المؤبد للمستوطن منفذ جريمة حرق وقتل عائلة دوابشة.

-قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة وتقرر هدم مسجد ومنزل في بلدة سلوان.

-الرئيس يصدر قرارا بقانون يحظر على الموظف العام تلقي أية مكافآت.

-الخارجية تعلن الاجراءات المحددة للطلبة الدارسين في الجامعات الأردنية.

-الاحتلال: 17 حالة وفاة و3686 اصابة جديدة بكورونا.

-وزيرا دفاع اسرائيل والبحرين يتوقعان إقامة "شراكة وثيقة" بين وزارتيهما.

#الصحف الفلسطينية

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