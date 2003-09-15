الأسير نهار السعدي من جنين يدخل عامه الـ18 في سجون الاحتلال

جنين / سما /

دخل الأسير نهار أحمد السعدي (39عاماً) من مدينة جنين، اليوم الثلاثاء، عامه الثامن عشر في سجون الاحتلال.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور ، أن الأسير السعدي معتقل منذ تاريخ 15/9/2003، وقد أصدرت محكمة الاحتلال بحقه حكماً مؤبداً مكرراً أربع مرات، إضافة إلى 20 عاماً أخرى.

وأضاف، أن سلطات الإحتلال عزلته لفترة طويلة، وأصيب على إثرها بعدة أمراض أبرزها آلام في العظام، والتواء في العامود الفقري، وهو يعاني حالياً من مشاكل في المعدة والقولون منذ سنوات، وحرمت عائلته من الزيارات لسنوات ضمن سياسة العقاب التعسفي الذي إنتهجته بحق الأسير السعدي .