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الملك عبد الله الثاني يعرض سيارته للبيع.. بهذا السعر (شاهد)

الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 08:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الملك عبد الله الثاني يعرض سيارته للبيع.. بهذا السعر (شاهد)



وكالات

عرض موقع "Prestige Auto Credit" الشهير، سيارة تعود للعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، للبيع على منصته، وهي من نوع فورد "Excursion" مضادة للرصاص ومصممة للملوك.

والسيارة مزودة بزجاج مضاد للرصاص، ومقابض مزودة بالكهرباء، ونظام تنقية هواء فريد للحماية من الهجمات الكيميائية والبيولوجية، ومعروضة للبيع بـ 82 ألف دولار، رغم أن تكلفتها تجاوزت الـ 600 ألف دولار.

أما المقصورة فمزودة بكل وسائل الرفاهية.

وبحسب موقع "businessinsider" فقد رفضت الشركة تأكيد أن السيارة تعود للعاهل الأردني، رغم أنها لم تنكر أنها تعاملت معه سابقا.

والسيارة مزودة بوسائل الاتصال الخلوية، والأقمار الصناعية، وخزان الوقود فيها مضاد للانفجار.

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