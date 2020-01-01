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صحيفة عبرية : اسلام آباد قد تطبع علاقاتها مع إسرائيل على خطى أبوظبي والمنامة

الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 08:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية : اسلام آباد قد تطبع علاقاتها مع إسرائيل على خطى أبوظبي والمنامة



القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة يسرائيل هيوم أن الاتفاق بين إسرائيل والامارات العربية والمتحدة ومملكة البحرين أحدث "هزة أرضية" في الدول العربية والإسلامية.

وأوضحت أن الاحتجاجات ضد التطبيع في بلد مثل باكستان واحتجاجات جماعة الحوثي في اليمن أبرزت الصدى الذي أحدثته جرأة أبوظبي والمنامة.

وقال نور داهاري الباحث البريطاني الباكستاني المستقل الذي يرأس المعهد الإسلامي لمكافحة الإرهاب (ITCT) للصحيفة الإسرائيلية "هناك العديد من الدول التي تقف في الطابور وتنتظر الانضمام للاتفاقيات، منها عُمان والسودان والمغرب والسعودية".

ولا يستبعد داهاري احتمال أن تكون دول أخرى هي التالية في خط التطبيع. موضحا "يجب ألا ننسى أنه على الرغم من التوترات بين قطر ودول الخليج الأخرى، فإن إسرائيل لا تزال على علاقة طيبة مع الدوحة، لذلك قد تنضم قطر إلى اتفاق مع إسرائيل عاجلا أم آجلا".

بل إنه يثير الدهشة في إشارة إلى وطنه باكستان، مشيرا إلى أنه "لم يغلقوا الباب بالكامل بشأن هذه القضية، لكن لديهم مصالح قومية لا تسمح لهم ببدء علاقة مفتوحة مع الدولة اليهودية"، وأردف قائلا "يتبادل البلدان الاستخبارات والمعرفة العسكرية منذ عقود. لم تنظر باكستان إلى الدولة اليهودية على أنها عدو، ومن المحتمل أن يتم التوصل إلى اتفاق معها في المستقبل".

وفيما يتعلق بأصدقاء إسرائيل الجدد، الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، أوضح الباحث الباكستاني أن "إيران قد تستغل التنظيمات الموالية لإيران في البحرين لإلحاق الأذى بأهداف إسرائيلية في البلاد"، لكنه يرى في الاتفاقات المبرمة مع البلدين نافذة دخول إسرائيل إلى مجلس التعاون الخليجي.

واختتم قائلا "البحرين لها تأثير كبير على صنع القرار في المجلس. ويمكن لاتفاقيات السلام مع المنامة وأبوظبي أن تساعد إسرائيل على بناء علاقات قوية مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي. إنها أيضا فرصة ذهبية لإسرائيل لتصبح عضوا في المجلس في المستقبل القريب".

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