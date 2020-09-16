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حالة الطقس : ارتفاع على درجات الحرارة

الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 07:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : ارتفاع على درجات الحرارة



رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو حاراً في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأربعاء 2020/09/16: يكون الجو حاراً في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الخميس 2020/09/17: يكون الجو حاراً في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خلال الموجة شديدة الحرارة من:

التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .

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