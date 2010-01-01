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"الخارجية": ارتفاع عدد إصابات كورونا في صفوف جالياتنا الفلسطينية إلى 5957

الإثنين 14 سبتمبر 2020 10:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": ارتفاع عدد إصابات كورونا في صفوف جالياتنا الفلسطينية إلى 5957



رام الله / سما /

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الاثنين، عدم تسجيل وفيات جديدة في صفوف جالياتنا في العالم بفيروس "كورونا" ليبقى عدد الوفيات 252 حالة وفاة،  فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 5957، واستقرت حالات التعافي عند 2010 حالات.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، بتسجيل 11 اصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في واشنطن وكنتاكي، ليرتفع عدد الاصابات الى 3616 إصابة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة ليبقى عدد حالات الوفاة 76 حالة.

كما أفاد فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الاجلاء في وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية، بوصول دفعة جديدة من العالقين في الكويت إلى أرض الوطن صباح اليوم، وبمغادرة دفعة جديدة إلى سلطنة عُمان للالتحاق بأعمالهم واسرهم ودراستهم.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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