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رحبت باتفاق البحرين وإسرائيل.. فرنسا تدعو لاستئناف المفاوضات فورًا مع الفلسطينيين

الإثنين 14 سبتمبر 2020 09:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
رحبت باتفاق البحرين وإسرائيل.. فرنسا تدعو لاستئناف المفاوضات فورًا مع الفلسطينيين



باريس /سما/

علقت وزارة الخارجية الفرنسية على اتفاقات السلام العربية مع إسرائيل، ومسألة ضم أراضٍ جديدة من قبل الاحتلال من أملاك الفلسطينيين.

ورحبت فرنسا بالإعلان عن إقامة علاقات دبلوماسية بين البحرين وإسرائيل، وكذلك مع الإمارات في وقتٍ سابق.

وأكدت الخارجية الفرنسية ضرورة استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية المباشرة، التي توقفت كثيرًا، مؤيدة بذلك استمرارها على إنه هو الحل الأفضل، خلال الفترة الحالية.

وأكدت فرنسا وقوفها إلى جانب فلسطين، بضرورة أن يصبح تعليق ضم الأراضي الفلسطينية إجراء نهائيا من قبل سلطات الاحتلال، بألا تقدم أبدًا على أي على ضم آخر.

كما ولفتت الخارجية الفرنسية إلى إن المستجدات على الأرض يجب أن تساهم في السلام والاستقرار الإقليميين.

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