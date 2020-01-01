  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القبض على مشتبه به بإطلاق نار على منازل مواطنين في عوريف

الإثنين 14 سبتمبر 2020 09:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على مشتبه به بإطلاق نار على منازل مواطنين في عوريف



نابلس / سما /

قبضت الشرطة، أمس الإثنين، على مشتبه به بإطلاق النار على منازل وممتلكات للمواطنين وترويع الأهالي، في قرية عوريف جنوبي نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنها تلقت عدة شكاوى وبلاغات عن إطلاق نار متكرر على منازل لمواطنين وممتلكاتهم وعمليات ترويع للأهالي بالبلدة في أوقات سابقة.

وأوضحت أن فرع المباحث العامة في شرطة المحافظة شكل على الفور فريق بحث وتحرٍ بالتعاون مع مركز شرطة عوريف، وتم تحديد مكان الشخص المشتبه به والقبض عليه، وضبط قطعتي سلاح أوتوماتيكي بحوزته.

وأكدت الشرطة أنها أوقفت المشتبه به، وإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولاً.

#الشرطة #اطلاق نار

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو.. كتائب القسام تكشف عن كنز عسكري ثمين بقبضة المقاومة بغزة

دبلوماسيون عرب : هذه هي الدولة التالية التي ستوقع على اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل ..

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

هنية: إدارة ترامب طلبت الجلوس معنا في أي مكان بالعالم.. ورفضنا عرضاً من جاريد كوشنر..!

فيديو مؤثر.. شاب غزّي يودع والدته التي توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا

الجذور التاريخية لإغراق المدمرتين البريطانيتين أمام سواحل دير البلح ..ناصر اليافاوي

الزراعة تعلن موعد بدء قطف الزيتون وتشغيل المعاصر

الأخبار الرئيسية

القيادة

صحيفة اسرائيلية: هل سنكون أمام براغماتية فلسطينية بعد انقضاء جيل منظمة التحرير؟

"الاعلامي الحكومي" يصدر بيانا مهما بشأن جيل التسعينات وشباب غزة.. "وصلنا صوتكم"

مجلس الوزراء يناقش "تهافت التهافت".. واشتيه يحذر من العودة لإجراءاتٍ لا يريدها أحد..!

صحة غزة تتوقع زيادة بالاصابات.. وتؤكد: لم نسجل عودة فيرس كورونا لأي حالة متعافية

أبو الغيط: واثق من أن "التطبيع" الأخير لن يؤثر على الإجماع العربي بشأن فلسطين