القبض على مشتبه به بإطلاق نار على منازل مواطنين في عوريف

نابلس / سما /

قبضت الشرطة، أمس الإثنين، على مشتبه به بإطلاق النار على منازل وممتلكات للمواطنين وترويع الأهالي، في قرية عوريف جنوبي نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنها تلقت عدة شكاوى وبلاغات عن إطلاق نار متكرر على منازل لمواطنين وممتلكاتهم وعمليات ترويع للأهالي بالبلدة في أوقات سابقة.

وأوضحت أن فرع المباحث العامة في شرطة المحافظة شكل على الفور فريق بحث وتحرٍ بالتعاون مع مركز شرطة عوريف، وتم تحديد مكان الشخص المشتبه به والقبض عليه، وضبط قطعتي سلاح أوتوماتيكي بحوزته.

وأكدت الشرطة أنها أوقفت المشتبه به، وإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولاً.