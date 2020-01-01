نتنياهو: مزيد من الدول العربية ستنضم للاتفاقيات مع إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين، إن المزيد من الدول العربية في الطريق للانضمام للاتفاقيات مع إسرائيل.

جاء ذلك في فيديو نشره نتنياهو من واشنطن عبر حسابه في تويتر، قبيل حفل التوقيع الذي تم التوصل إليه مع الإمارات والبحرين، الذي سيعقد في البيت الأبيض غدًا، حيث كان يحمل بين يديه مسودات الاتفاقيات.

وقال: "نحن نعمل على هذا من سنوات عدة، وستأتي هذه اللحظة غداً".

وأضاف: "هذا تحول كبير في تاريخ إسرائيل والشرق الأوسط، سيكون له تأثير كبير، وأعدكم بأن المزيد من الدول في الطريق".