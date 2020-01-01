  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو: مزيد من الدول العربية ستنضم للاتفاقيات مع إسرائيل

الإثنين 14 سبتمبر 2020 09:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: مزيد من الدول العربية ستنضم للاتفاقيات مع إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين، إن المزيد من الدول العربية في الطريق للانضمام للاتفاقيات مع إسرائيل.

جاء ذلك في فيديو نشره نتنياهو من واشنطن عبر حسابه في تويتر، قبيل حفل التوقيع الذي تم التوصل إليه مع الإمارات والبحرين، الذي سيعقد في البيت الأبيض غدًا، حيث كان يحمل بين يديه مسودات الاتفاقيات.

وقال: "نحن نعمل على هذا من سنوات عدة، وستأتي هذه اللحظة غداً".

وأضاف: "هذا تحول كبير في تاريخ إسرائيل والشرق الأوسط، سيكون له تأثير كبير، وأعدكم بأن المزيد من الدول في الطريق".

#نتنياهو #الدول العربية #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو.. كتائب القسام تكشف عن كنز عسكري ثمين بقبضة المقاومة بغزة

دبلوماسيون عرب : هذه هي الدولة التالية التي ستوقع على اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل ..

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

هنية: إدارة ترامب طلبت الجلوس معنا في أي مكان بالعالم.. ورفضنا عرضاً من جاريد كوشنر..!

فيديو مؤثر.. شاب غزّي يودع والدته التي توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا

الجذور التاريخية لإغراق المدمرتين البريطانيتين أمام سواحل دير البلح ..ناصر اليافاوي

الزراعة تعلن موعد بدء قطف الزيتون وتشغيل المعاصر

الأخبار الرئيسية

القيادة

صحيفة اسرائيلية: هل سنكون أمام براغماتية فلسطينية بعد انقضاء جيل منظمة التحرير؟

"الاعلامي الحكومي" يصدر بيانا مهما بشأن جيل التسعينات وشباب غزة.. "وصلنا صوتكم"

مجلس الوزراء يناقش "تهافت التهافت".. واشتيه يحذر من العودة لإجراءاتٍ لا يريدها أحد..!

صحة غزة تتوقع زيادة بالاصابات.. وتؤكد: لم نسجل عودة فيرس كورونا لأي حالة متعافية

أبو الغيط: واثق من أن "التطبيع" الأخير لن يؤثر على الإجماع العربي بشأن فلسطين