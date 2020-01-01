الكيلة تبحث مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سبل دعم القطاع الصحي

رام الله / سما /

بحثت وزيرة الصحة مي الكيلة مع الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج مساعدة الشعب الفلسطيني ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إيفون هيلي، ومديرة مكتب غزة في البرنامج تشيتوسي نوجوتشي، سبل تعزيز التعاون ودعم القطاع الصحي، خاصة في ظل جائحة كورونا.

كما جرى البحث، خلال الاجتماع، تنفيذ مشاريع لمعالجة النفايات الطبية في 6 مستشفيات حكومية، إضافة إلى دعم توظيف كوادر صحية لمواجهة فيروس كورونا، وتزويد الوزارة بأجهزة ومعدات طبية.

وثمنت وزيرة الصحة التعاون والدعم الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للقطاع الصحي الفلسطيني، وقدمت عرضاً عن وضع الحالة الوبائية بخصوص فيروس كورونا في فلسطين.

وحضر الاجتماع مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية نزار مسالمة، ومدير عام التمريض نجاة دويكات، ومدير المستشفى الوطني عبد الله الخطيب ممثلاً عن مدير عام المستشفيات، ومدير الشؤون الإدارية في الرعاية الصحية الأولية باسم ملصة ممثلا مدير عام الرعاية الصحية الأولية.