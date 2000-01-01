  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة: فتح ثلاثة مراكز صحية لتطعيم الأطفال بمحافظتي غزة والشمال

الإثنين 14 سبتمبر 2020 08:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: فتح ثلاثة مراكز صحية لتطعيم الأطفال بمحافظتي غزة والشمال



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، عن فتحها غدًا الثلاثاء، ثلاثة مراكز صحية لإعطاء التطعيمات اللازمة للأطفال، بغزة والشمال.

وقال رئيس قسم التطعيمات في الوزارة "يوسف اليعقوبي"،  "سنفتح ثلاثة مراكز صحية لإعطاء التطعيمات اللازمة للأطفال، منها مركز في حي الشيخ رضوان، ومركزين في شمال القطاع وهم مركز "شهداء جباليا"، ومركز "شهداء بيت لاهيا".

وأكد، نقوم بفتح المراكز تدريجيًا، أنه سيتم تباعًا فتح باقي المراكز الصحية وحسب التطورات على الأرض في ظل جائحة كورونا. وفق الراي الحكومية.

وأوضح اليعقوبي أنه تم تقسيم الأطفال إلى فئات عمرية معينة، منها يومين للمواليد ويوم واحد لعمر شهر ويومين لعمر شهرين ويومين لعمر أربعة شهور ويومين لعمر ستة شهور، ويومين لعمر سنة، ويومين لعمر سنة ونصف.

ونوه إلى وجود بعض الإجراءات المتبعة في المراكز الصحية للتقليل من الازدحام أو نقل العدوى منها: وجود نقطة فرد قبل الدخول يتم فيها قياس درجة الحرارة، ويتم استبعاد أي شخص لديه ارتفاع في درجة الحرارة، وفي داخل المركز هناك أكثر من نقطة لإعطاء اللقاحات لتجنب حدوث أي ازدحام.

ولفت اليعقوبي إلى أن تأخر الطفل عن تلقي اللقاح لا يشكل أي خطر صحته لكن الالتزام بالتطعيمات شيء مميز للحفاظ على مناعة الأطفال.

وشدد على وجود تنسيق عالي المستوى بين وزارة الصحة ووكالة الغوث، لفتح مراكز الوكالة لإعطاء تطعيمات الأطفال، حيث فتحت بعض المراكز وتقوم باستدعاء الأطفال تلفونيا لتجنب ازدحام المراكز.

#غزة #وزارة الصحة #فيروس كورونا #مراكز تطعيم #تطعيم الاطفال #محافظة شمال غزة

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو.. كتائب القسام تكشف عن كنز عسكري ثمين بقبضة المقاومة بغزة

دبلوماسيون عرب : هذه هي الدولة التالية التي ستوقع على اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل ..

داخلية غزة تقرر تخفيف إجراءات حظر التجوال في عدد من أحياء محافظة غزة

هنية: إدارة ترامب طلبت الجلوس معنا في أي مكان بالعالم.. ورفضنا عرضاً من جاريد كوشنر..!

فيديو مؤثر.. شاب غزّي يودع والدته التي توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا

الجذور التاريخية لإغراق المدمرتين البريطانيتين أمام سواحل دير البلح ..ناصر اليافاوي

توصية للرئيس عباس بتصويب علاقة فلسطين بالجامعة العربية

الأخبار الرئيسية

"الاعلامي الحكومي" يصدر بيانا مهما بشأن جيل التسعينات وشباب غزة.. "وصلنا صوتكم"

مجلس الوزراء يناقش "تهافت التهافت".. واشتيه يحذر من العودة لإجراءاتٍ لا يريدها أحد..!

صحة غزة تتوقع زيادة بالاصابات.. وتؤكد: لم نسجل عودة فيرس كورونا لأي حالة متعافية

أبو الغيط: واثق من أن "التطبيع" الأخير لن يؤثر على الإجماع العربي بشأن فلسطين

8

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع