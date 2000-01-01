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الصحة بغزة: سنتمكن قريباً من إجراء أكثر من 2000 فحص يومياً لفيروس كورونا

الإثنين 14 سبتمبر 2020 07:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: سنتمكن قريباً من إجراء أكثر من 2000 فحص يومياً لفيروس كورونا



غزة / سما /

قال مدير دائرة المختبرات في وزارة الصحة، بغزة، أ. عميد مشتهى: إن الطواقم المخبرية العاملة في وزارته كثفت من جهودها في اطار حصر انتشار فيروس كورونا من خلال مضاعفة الفحوصات المخبرية التي تجريها، مشيراً إلى أنها ستتمكن خلال المرحلة المقبلة من إجراء أكثر من 2000 فحص مخبري للكشف عن الفيروس.

وأوضح في تصريحات صحفية، أن زيادة الفحوصات المخبرية تعود إلى أمرين أولها ما تبذله الطواقم المخبرية من جهود جبارة، إلى جانب ما تستحدثه الوزارة مع شركاءها من أجهزة وتقنيات متطورة تضيفها إلى المختبر المركزي الخاص بالفحص والكشف عن الفيروس.

وكشف مشتهى عن جهاز متطور جديد لتسريع الفحوصات سيصل قريباً إلى قطاع غزة، إلى جانب الجهاز الذي تبرعت به اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة حيث سيسهم الجهازين في تسريع واجراء المزيد من الفحوصات.

كما نوه مدير دائرة المختبرات في وزارة الصحة، إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الطواقم المخبرية التي تعمل على مدار الساعة في سبيل حماية أبناء شعبها من انتشار الفيروس، داعياً المواطنين إلى مساعدة الطواقم الصحية العاملة في وزارة الصحة من خلال الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الوزارة في سبيل الخروج إلى بر الأمان وحصر انتشار الوباء.
 

#غزة #فيروس كورونا #فحوصات كورونا #قطاع غزة

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