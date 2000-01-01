  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فصائل الثورة الفلسطينية في لبنان تدعو لاعتبار يوم غد يوم غضب

الإثنين 14 سبتمبر 2020 07:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
فصائل الثورة الفلسطينية في لبنان تدعو لاعتبار يوم غد يوم غضب



بيروت /سما/

 دعت فصائل الثورة الفلسطينية في لبنان اعتبار يوم غد الثلاثاء يوم غضب، تنظم فيه اعتصامات شعبية تحت راية العلم الفلسطيني، تعبيرا عن رفضنا المطلق لاتفاقيات التطبيع بين الإمارات والبحرين ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الفصائل في بيان لها اليوم الاثنين، إن هذه التحركات تأتي انسجاما مع مواقف شعبنا الفلسطيني وفصائله وقواه الوطنية، وعملا بما قررته القيادة الوطنية الفلسطينية الموحدة للمقاومة الشعبية في بيانها الأول.

ودعت الفصائل لاحياء ذكرى شهداء مجزرة صبرا وشاتيلا التي تصادف يوم الخميس، واعتبار يوم الجمعة يوم حداد تُرفع فيه الأعلام السوداء، فوق أسطح المنازل والمقرات والمكاتب والمؤسسات الوطنية الفلسطينية في كافة المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان.

#فصائل الثورة الفلسطينية #لبنان

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو.. كتائب القسام تكشف عن كنز عسكري ثمين بقبضة المقاومة بغزة

دبلوماسيون عرب : هذه هي الدولة التالية التي ستوقع على اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل ..

غداة قرار التطبيع مع إسرائيل.. ملك البحرين يوجه رسالة خطية للعاهل السعودي

داخلية غزة تقرر تخفيف إجراءات حظر التجوال في عدد من أحياء محافظة غزة

هنية: إدارة ترامب طلبت الجلوس معنا في أي مكان بالعالم.. ورفضنا عرضاً من جاريد كوشنر..!

فيديو مؤثر.. شاب غزّي يودع والدته التي توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا

صحة غزة: منحنى السيطرة 240 إلى 260 حالة يومياً ونتوقع تسجيل المزيد من الإصابات

الأخبار الرئيسية

مجلس الوزراء يناقش "تهافت التهافت".. واشتيه يحذر من العودة لإجراءاتٍ لا يريدها أحد..!

صحة غزة تتوقع زيادة بالاصابات.. وتؤكد: لم نسجل عودة فيرس كورونا لأي حالة متعافية

أبو الغيط: واثق من أن "التطبيع" الأخير لن يؤثر على الإجماع العربي بشأن فلسطين

8

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

نبيل عمرو

نبيل عمرو: الفلسطينيون ليسوا بحاجة لمظاهرات أو احتفالات والشرعيات الفلسطينية بحاجة للتجدد