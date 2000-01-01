فصائل الثورة الفلسطينية في لبنان تدعو لاعتبار يوم غد يوم غضب

بيروت /سما/

دعت فصائل الثورة الفلسطينية في لبنان اعتبار يوم غد الثلاثاء يوم غضب، تنظم فيه اعتصامات شعبية تحت راية العلم الفلسطيني، تعبيرا عن رفضنا المطلق لاتفاقيات التطبيع بين الإمارات والبحرين ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الفصائل في بيان لها اليوم الاثنين، إن هذه التحركات تأتي انسجاما مع مواقف شعبنا الفلسطيني وفصائله وقواه الوطنية، وعملا بما قررته القيادة الوطنية الفلسطينية الموحدة للمقاومة الشعبية في بيانها الأول.

ودعت الفصائل لاحياء ذكرى شهداء مجزرة صبرا وشاتيلا التي تصادف يوم الخميس، واعتبار يوم الجمعة يوم حداد تُرفع فيه الأعلام السوداء، فوق أسطح المنازل والمقرات والمكاتب والمؤسسات الوطنية الفلسطينية في كافة المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان.