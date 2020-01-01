ترامب: نحن في الشرق الأوسط فقط لحماية إسرائيل..!

واشنطن /وكالات/

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ألأسبوع الماضي في تصريحات أهملتها وسائل الإعلام الأميركية إن "الولايات المتحدة ليست موجودة في الشرق الأوسط من أجل النفط ، ولكن لأننا نريد حماية إسرائيل".

وأدلى ترامب بهذا التصريحات خلال تجمع حاشد في مدينة وينستون سالم ، ولاية نورث كارولاينا يوم 8 أيلول ، عندما كان يتفاخر بأن الولايات المتحدة "مستقلة ذاتيا بمصادر الطاقة وليست بحاجة لنفط الشرق الأوسط" مشددا أن منافسه الديمقراطي جو بايدن في حال انتخابه رئيسا سيبدد كل ذلك.

وقال ترامب للحشد الغفير "أنا أحب أن أكون مستقلاً بمصادر الطاقة ، أليس كذلك؟ أنا متأكد من أن معظمكم قد لاحظ عندما تذهبون لملء خزان سياراتكم بالبنزين ، في كثير من الأحيان يكون سعر الجالون الواحد (ثلاثة ليترات) أقل من دولارين".

وأضاف: "أنتم تقولون كيف حدث هذا بحق الجحيم؟ يجب أن تقولوا شكرا لك أيها الرئيس ترامب! انظروا إلى فواتير الكهرباء وكل شيء آخر - هؤلاء الرجال (فريق بايدن) إن قدموا للبيت الأبيض ، سترتفع فواتير الكهرباء أربع ، خمس ، أو ست مرات. الصفقة الخضراء الجديدة الذين يروج لها الديمقراطيون ، ستكون كابوسا عليكم....أثناء رئاستي ، ستبقى أمريكا المنتج الأول للنفط والغاز الطبيعي في العالم؛ سنبقى مستقلين في مجال الطاقة، وسيكون الوضع كذلك لسنوات عديدة قادمة".

وشدد ترامب "الحقيقة هي أننا لا يجب أن نكون في الشرق الأوسط ، ولكننا هناك فقط لحماية إسرائيل... لقد كنا جيدين جدا مع إسرائيل...عدا عن حماية إسرائيل ، لما كنا في الشرق الأوسط "

وأضاف ترامب "أنتم تعلمون أنه كنا هناك وقت كنا بحاجة ماسة إلى النفط ، لم نعد بحاجة إليه بعد الآن والفضل لرئاستي. لدينا أكثر مما لديهم ، أليس هذا أمر عظيم؟ بعد سنوات من إعادة بناء البلدان الأخرى ، قمنا أخيرًا ببناء بلدنا تحت قيادتي".

يذكر أن الصحفية باربرا بولاند ، من مجلة "الأميركي المحافظ" كانت المراسلة الوحيدة التي نشرت تصريحات ترامب.

يذكر أن ترامب كرر في السابق مرات عدة أن الولايات المتحدة تتواجد في الشرق الأوسط من أجل النفط وحماية إسرائيل.

وطالما استخدمت الإدارات الأميركية السابقة مسألة أمن إسرائيل كأحد أسباب وجودها في الشرق الأوسط.