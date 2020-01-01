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اتصال هاتفي بين غانتس ونظيره البحريني.. اليك تفاصيله

الإثنين 14 سبتمبر 2020 07:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتصال هاتفي بين غانتس ونظيره البحريني.. اليك تفاصيله



القدس المحتلة / سما /

 ذكرت القناة العبرية السابعة، اليوم الاثنين، أن اتصالًا هاتفيًا جرى بين وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، ونظيره البحريني عبدالله بن حسن النعيمي.

ونقلت القناة عن التلفزيون البحريني، أنه تم خلال الاتصال مناقشة أهمية (اتفاقية ابراهام) للاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط، وتحدثا عن توقعاتهما المشتركة بإقامة شراكة وثيقة بين وزارتي الدفاع، ما سيسهم في تعزيز قدرات البلدين والمحافظة على الأمن الإقليمي. وفق ما جاء في البيان البحريني.

وفي ختام المحادثة، عرض وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي استضافة نظيره البحريني في زيارة رسمية لإسرائيل واتفقا على مواصلة الحوار معا.

#غانتس #اسرائيل #البحرين

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