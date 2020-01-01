  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إغلاق "ريمون" وإلغاء الزيارات بعد اكتشاف إصابة سجانين بكورونا

الإثنين 14 سبتمبر 2020 07:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
إغلاق "ريمون" وإلغاء الزيارات بعد اكتشاف إصابة سجانين بكورونا



رام الله / سما /

 أكد نادي الأسير أن إدارة سجن "ريمون" ، أغلقت كافة الأقسام بعد التأكد من إصابة سجانين بفيرس كورونا، وألغت زيارة عائلات أسرى محافظة جنين التي كانت مقررة اليوم، وإلغاء كافة زيارات المحافظات خلال الأيام القادمة.

وأوضح ممثل نادي الأسير، أن السجانيّن هما اللذان يتولان يومياً عملية نقل الأسرى لجلسات المحاكم التي تعقد عبر "الفيديو كونفرنس" داخل سجن "ريمون".

ونقلت الإدارة أمس، آخر أسير نقل للمحكمة لإجراء الفحوصات بينما أبلغت الأسرى أن كافة الموقوفين الذين نقلوا خلال الأيام الماضية للمحكمة، سيخضعون لفحوصات، غداً الثلاثاء.

وأبلغ الأسرى في "ريمون" النادي، أن الإدارة اعتبرت السجن منطقة معزولة، ومنعت الحركة والتنقل بين الأقسام التي خرج منها أسرى للمحاكم حتى ظهور نتائج الفحوصات.

#سجن ريمون #فيروس كورونا #اسرى #سجون الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو.. كتائب القسام تكشف عن كنز عسكري ثمين بقبضة المقاومة بغزة

دبلوماسيون عرب : هذه هي الدولة التالية التي ستوقع على اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل ..

غداة قرار التطبيع مع إسرائيل.. ملك البحرين يوجه رسالة خطية للعاهل السعودي

داخلية غزة تقرر تخفيف إجراءات حظر التجوال في عدد من أحياء محافظة غزة

هنية: إدارة ترامب طلبت الجلوس معنا في أي مكان بالعالم.. ورفضنا عرضاً من جاريد كوشنر..!

فيديو مؤثر.. شاب غزّي يودع والدته التي توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا

صحة غزة: منحنى السيطرة 240 إلى 260 حالة يومياً ونتوقع تسجيل المزيد من الإصابات

الأخبار الرئيسية

مجلس الوزراء يناقش "تهافت التهافت".. واشتيه يحذر من العودة لإجراءاتٍ لا يريدها أحد..!

صحة غزة تتوقع زيادة بالاصابات.. وتؤكد: لم نسجل عودة فيرس كورونا لأي حالة متعافية

أبو الغيط: واثق من أن "التطبيع" الأخير لن يؤثر على الإجماع العربي بشأن فلسطين

8

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

نبيل عمرو

نبيل عمرو: الفلسطينيون ليسوا بحاجة لمظاهرات أو احتفالات والشرعيات الفلسطينية بحاجة للتجدد