إغلاق "ريمون" وإلغاء الزيارات بعد اكتشاف إصابة سجانين بكورونا

رام الله / سما /

أكد نادي الأسير أن إدارة سجن "ريمون" ، أغلقت كافة الأقسام بعد التأكد من إصابة سجانين بفيرس كورونا، وألغت زيارة عائلات أسرى محافظة جنين التي كانت مقررة اليوم، وإلغاء كافة زيارات المحافظات خلال الأيام القادمة.

وأوضح ممثل نادي الأسير، أن السجانيّن هما اللذان يتولان يومياً عملية نقل الأسرى لجلسات المحاكم التي تعقد عبر "الفيديو كونفرنس" داخل سجن "ريمون".

ونقلت الإدارة أمس، آخر أسير نقل للمحكمة لإجراء الفحوصات بينما أبلغت الأسرى أن كافة الموقوفين الذين نقلوا خلال الأيام الماضية للمحكمة، سيخضعون لفحوصات، غداً الثلاثاء.

وأبلغ الأسرى في "ريمون" النادي، أن الإدارة اعتبرت السجن منطقة معزولة، ومنعت الحركة والتنقل بين الأقسام التي خرج منها أسرى للمحاكم حتى ظهور نتائج الفحوصات.