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صحة غزة تتوقع زيادة بالاصابات.. وتؤكد: لم نسجل عودة فيرس كورونا لأي حالة متعافية

الإثنين 14 سبتمبر 2020 07:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة تتوقع زيادة بالاصابات.. وتؤكد: لم نسجل عودة فيرس كورونا لأي حالة متعافية



غزة / سما /

توقع المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، أن يكون هناك زيادة في الإصابات بين أفراد المجتمع خلال الفترة المقبلة.

وقال القدرة في تصريحاتٍ صحفية: "نواصل متابعة الحالة الوبائية في قطاع غزة ونعمل للسيطرة عليها"، مضيفًأ: "المسحات المخبرية تعطينا جانب من الطمأنينة حول الحالة الوبائية". 

وذكر أن اليوم تمت ولادة الحالة الثالثة من أم مصابة بكورونا ويتم متابعة حالتها.

وأشار إلى أنه حتى اللحظة لم تسجل أي حالة متعافية من الفيروس قد عاد لها المرض.

وأعرب القدرة عن تقديره لكافة المواطنين الذين يتعاملون مع الفيروس بمسؤولية عالية، مستدركًا: "وهناك شريحة حتى اللحظة لا تقوم بما هو مطلوب من إجراءات وقائية".

وبيّن أن وزارة الصحة تعمل على تطبيق كافة اجراءات الوقاية داخل المستشفيات والمراكز الصحية.

 

#غزة #وزارة الصحة #فيروس كورونا

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