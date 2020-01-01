  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المالكي يستعرض مع القنصل الإسباني آخر التطورات

الإثنين 14 سبتمبر 2020 06:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يستعرض مع القنصل الإسباني آخر التطورات



رام الله /سما/

أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، موقف القيادة الفلسطينية الرافض للتطبيع مع اسرائيل، قبل انهائها احتلال الاراضي الفلسطينية، وربط التطبيع في تحقيق السلام.

وأشار المالكي خلال لقائه، اليوم الاثنين، مع القنصل الإسباني العام في القدس السفير اغناسيو غارسيا فالدكاساس، الى محاولات الإدارة الاميركية لتمرير "صفقة القرن" المرفوضة فلسطينيا، من خلال تطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية، في محاولة من إدارة ترمب لكسب أصوات المتطرفين على حساب القضية الفلسطينية. 

وشدد على رفض الحكومة الفلسطينية استلام أموال المقاصة وفق الشروط الإسرائيلية، مشددا على انها حق لشعبنا.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره، وكيل وزارة الخارجية والمغتربين امل جادو، ومدير وحدة الاعلام في الوزارة طارق عيده، استعراض آخر تطورات الوضع السياسي في المنطقة.

من جانبه، أكد فالدكاساس دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني.

يشار إلى أن الحكومة وقعت ممثلة بوزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والحكومة الاسبانية ممثلة بوزيرة الخارجية ارناتشا غونزيلاس لايا، عبر الفيديو كونفرنس، مذكرة تفاهم تحدد آفاق التعاون التنموي بين البلدين بقيمة 100 مليون يورو للأعوام 2020-2024، في شهر حزيران المنصرم، بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، وشملت الاتفاقية دعم قطاع التشغيل، خاصة للشباب والنساء، ودعم الاقتصاد الفلسطيني، وقطاعي الزراعة والمياه، إضافة الى دعم بناء مؤسسات الحكومة الفلسطينية فيما يتعلق بالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ودعم لمؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بحقوق الانسان والمرأة، ودعم الاونروا بمبلغ 5 ملايين يورو سنويا.

#رياض المالكي #الخارجية الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو.. كتائب القسام تكشف عن كنز عسكري ثمين بقبضة المقاومة بغزة

دبلوماسيون عرب : هذه هي الدولة التالية التي ستوقع على اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل ..

غداة قرار التطبيع مع إسرائيل.. ملك البحرين يوجه رسالة خطية للعاهل السعودي

داخلية غزة تقرر تخفيف إجراءات حظر التجوال في عدد من أحياء محافظة غزة

هنية: إدارة ترامب طلبت الجلوس معنا في أي مكان بالعالم.. ورفضنا عرضاً من جاريد كوشنر..!

فيديو مؤثر.. شاب غزّي يودع والدته التي توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا

صحة غزة: منحنى السيطرة 240 إلى 260 حالة يومياً ونتوقع تسجيل المزيد من الإصابات

الأخبار الرئيسية

أبو الغيط: واثق من أن "التطبيع" الأخير لن يؤثر على الإجماع العربي بشأن فلسطين

8

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

نبيل عمرو

نبيل عمرو: الفلسطينيون ليسوا بحاجة لمظاهرات أو احتفالات والشرعيات الفلسطينية بحاجة للتجدد

53291

وصول كل من الوفد الإسرائيلي والإماراتي والبحريني إلى واشنطن

"الصحة": 5 وفيات و788 إصابة جديدة بكورونا و1324 حالة تعافٍ