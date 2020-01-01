الرباط: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تدعو لرفع العلم الفلسطيني لمدة أسبوع بدءا من الغد

الرباط /سما/

دعا المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى رفع العلم الفلسطيني إلى جانب العلم المغربي على مداخل كل مقرات الكونفدرالية لمدة أسبوع بدءا من يوم غد.

وأكد مكتب الكونفدرالية في بيان له اليوم الاثنين، تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني وقضيته، أمام ما يحاك من مخططات ومؤمرات من أجل تصفية القضية، سواء عبر "صفقة القرن"، أو عبر استمرار مسلسل التطبيع المخزي مع الكيان الصهيوني الذي انخرطت فيه بعض الأنظمة العربية الرجعية.

وشدد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه، وعاصمتها القدس.