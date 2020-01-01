رئيس بلدية خانيونس: اغلاق شاطئ بحر المحافظة.. وإجراءات جديدة خلال الساعات المقبلة

غزة /سما/

قال رئيس بلدية خانيونس، م. علاء الدين البطة، إن المحافظة أمام إجراءات جديدة خلال الساعات المقبلة، على ضوء اكتشاف إصابات جديدة بفيروس كورونا في خانيونس.

وأضاف البطة في تصريحات إذاعية: إننا "ننتظر بعد قليل نتائج جديدة وفي ضوءها سيتم تحديد المناطق التي نعتزم اغلاقها وتصنيفها مناطق حمراء يمنع فيها الحركة، وفتح المحال التجارية".

وأوضح أنه "بناءً على توصيات اللجنة خلال انعقادها اليوم قررنا اغلاق شاطئ بحر خانيونس أمام المصطافين، لمنع الازدحام الكبير إلى حين دراسة الحالة مرة أخرى".

وتابع: "اليوم كان صعب على محافظة خانيونس حيث بلغ تسجيل الإصابات بالمحافظة 25 إصابة موجبة بفيروس كورونا".

وأردف البطة: "بدأنا باتخاذ الإجراءات في بعض الأماكن والمربعات في المحافظة، لتضاف إلى المناطق الحمراء التي يحظر في التجوال والتنقل".