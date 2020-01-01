ورشة عمل حول علاقة "الذكورية" بتعزيز شراكة المرأة في الحياة العامة

رام الله /سما/

نظمت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية (ريفورم) ورشة عمل بعنوان "الذكورية وعلاقتها بتعزيز شراكة المرأة في الحياة العامة"، وذلك بحضور ممثلي عدة مؤسسات من مختلف المحافظات.

وأكدت منسقة المشروع رينا الحاج عبد على اهمية الورشة لدراسة التحديات التي تواجه النساء في مجتمعنا على المستوى الثقافي والبنيوي، وذلك من خلال اشراك الذكور في مواجهة هذه التحديات لتعزيز المساواة بين الجنسيين، وتمكين المرأة من الوصول الى العدالة الاقتصادية والاجتماعية، ونقاش التغير والتوجهات الإيجابية للنساء في مجتعمنا.

وركزت الورشة على القضايا المرتبطة بالنوع الاجتماعي ومفهوم الذكورية، وعلى مناقشة وتحليل الصور النمطية المرتبطة بمفهوم الرجولة، وعلاقات القوة على أساس النوع الاجتماعي، وتبادل الممارسات والقيم التي تهدف الى بناء مجتمع أكثر انصافا على أساس النوع الاجتماعي. وتم التطرق الى التحديات التي تواجه المرأة على المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

كما ناقش الحضور الثقافات والمتغييرات التي تقود الى الاقصاء والتفرد والتنافسية، وتشجع الفتيات على قبول هيمنة الرجال.

من جهة اخرى، ناقشت الورشة عددا من الامثال الشعبية، بهدف تعزيز فهم المشاركين بدور الثقافة في تشكيل الأفكار والمواقف والمعتقدات حول النوع الاجتماعي (الجندر) وكيف ترسخ قيما بعينها.

واوصت المشاركون بضرورة تغيير السلوكيات (الثقافية والبنيوية) التي تكرس دونية المرأة وسلبيتها واضطهادها لصالح غلبة الرجال، وتحديدا الادب الشفهي والتقاليد والعادات، بالإضافة الى الامثال والاحاجي والسرد وما الى ذلك في تحديد المواقف والآراء بشأن تشكيل النوع الاجتماعي (الجندر) والعلاقات النوعية (الجندرية). وتعزيز دور الرجل في احقاق العدالة والمساواة والشراكة للمراة.

يشار الى ان عقد الورشة جاء ضمن مشروع "We Change" والذي يهدف الى تعزيز شراكة المرأة في المجتمع الفلسطيني، بهدف زيادة الفرص الاقتصادية للمرأة، والمساهمة في التغيير الاجتماعي بشأن المساواة بين الجنسين.