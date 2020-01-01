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المباحث العامة تضبط مسروقات طبية من مجمع الشفاء الطبي

الإثنين 14 سبتمبر 2020 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
المباحث العامة تضبط مسروقات طبية من مجمع الشفاء الطبي



غزة /سما/

ضبطت المباحث العامة- قسم المباحث الطبية في محافظة غزة، كمية من المستلزمات الطبية، بعد سرقتها من مجمع الشفاء الطبي وهي عبارة عن (42) كرتونة جونتات (Gloves) وألقت خلالها القبض على السارق.

وقالت المباحث: إنها تلقت اتصالاً هاتفياً، يفيد بمحاولة أحد الأشخاص بيع مستلزمات طبية (جونتات) بالقرب من مفترق العيون غرب مدينة غزة".

وأضافت: "تم إلقاء القبض على المدعو (أ. ح- 44 عاماً) من سكان محافظة غزة، وتحريز الكمية المضبوطة بحوزته، وعددها (42) كرتونة والمقدرة قيمتها بــ 1500 شيكل".

وبيّنت المباحث، أن المذكور، أقر بواقعة السرقة، وقيامه بسرقة المستلزمات الطبية من أحد مخازن الأقسام داخل المستشفى، خلال مرافقته لوالده المريض.

 

#المباحث العامة #غزة #مشفى الشفاء

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