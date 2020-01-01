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حسن يوسف: البيان القيادة الموحدة رسالة لشعبنا ولأمتنا بأننا منحازون لقضيتنا الفلسطينية

الإثنين 14 سبتمبر 2020 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
حسن يوسف: البيان القيادة الموحدة رسالة لشعبنا ولأمتنا بأننا منحازون لقضيتنا الفلسطينية



رام الله /سما/

قال القيادي في حركة حماس، حسن يوسف: "إن البيان الأول للقيادة الموحدة للمقاومة الشعبية، رسالة إلى شعبنا وجماهير أمتنا العربية والإسلامية، بأننا منحازون إلى قضيتنا، وموحدون في الدفاع عنها".

وأضاف يوسف في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الاثنين: إن شعبنا متوحد بخطواته وأهدافه ووحدته الوطنية، وهو تمثّل من خلال تشكيل القيادة الموحدة، بناء على توصيات اجتماع الأمناء العامين للفصائل.

وأكد القيادي يوسف، أنه لا خيار أمامنا، وإننا سنضرب كل من تسول له نفسه، تجاوز ثوابتنا، تحت أي ظرف من الظروف، مشيراً إلى أن اللجان الأخرى، سيتم تشكيلها خلال الفترة القريبة القادمة، والتي تتعلق بإنهاء الانقسام، وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وإعادة تفعيل منظمة التحرير لتتسع للكل الفلسطيني.


 

#حسن يوسف #المقاومة الشعبية #حماس #القضية الفلسطينية

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