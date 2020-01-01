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أبو القمبز: تواصلنا مع المسؤولين في "أونروا" حول شكاوى المواطنين بشأن تجمع النفايات الصلبة

الإثنين 14 سبتمبر 2020 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو القمبز: تواصلنا مع المسؤولين في "أونروا" حول شكاوى المواطنين بشأن تجمع النفايات الصلبة



غزة /سما/

قال رئيس لجنة الطوارئ في بلدية غزة، والمدير التنفيذي لمجلس الخدمات المشتركة بمحافظة غزة والشمال، م. عبد الرحيم أبو القنبز: تواصلنا مع المسؤولين في (أونروا) حول شكاوى المواطنين، بشأن تجمع النفايات الصلبة بمخيم الشاطئ، والتي هي من مسؤولية الوكالة، وحتى اللحظة لم نتلقِ أي استجابة، لتنفيذ مهمتها بترحيل القمامة من الشوارع والأزقة.

وأكد في تصريحات اذاعية أنه يتم جمع النفايات الصلبة، وترحيلها لمكب حجر الديك وسط قطاع غزة، وأن بلدية غزة ترحل يومياً قرابة 550 طناً من النفايات الصلبة لمكب حجر الديك، ومعالجتها بالطريقة الصحية.

وقال وضعنا برتوكولاً ونظاماً خاصاً لجمع النفايات الصلبة الخاصة بمراكز الحجر الصحي، والبنايات السكينة التي بها حجر والبالغة نحو 65 منزلاً من خلال مرور الطواقم عليها يومياً والعمل على جمع النفايات، وترحيلها بطريقة آمنة.

وأوضح أن الجهد المضاعف على البلديات في ظل الجائحة، كلفها مبالغ طائلة، ونناشد الحكومة بمساعدتها في تغطية المصاريف التشغيلية؛ للتخفيف من الأزمة، والتمكن من دفع الحد الأدنى لأجور العاملين.
 

#بلدية غزة #الاونروا #مجمع النفايات

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