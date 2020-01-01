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البطنيجي: أوقفنا عدداً من المخالفين للإجراءات ولم نرفع حظر التجول بشكل كامل

الإثنين 14 سبتمبر 2020 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
البطنيجي: أوقفنا عدداً من المخالفين للإجراءات ولم نرفع حظر التجول بشكل كامل



غزة /سما/

قال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد أيمن البطنيجي: إن تخفيف الإجراءات الوقائية، لا يعني بالمطلق رفع حظر التجول كاملاً، وعلى الجميع الالتزام، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.

وأضاف البطنيجي في تصريحات اذاعية: "ندعو أبناء شعبنا إلى الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، والانصياع لأوامر الشرطة، حتى نتمكن من السيطرة على الوباء ومنع تفشيه".

وتابع: "هناك توقيف لعدد من الأشخاص المخالفين لعدم التزامهم بالإجراءات الوقائية، وندعو المواطنين لمزيد من الوعي وعدم الاستهتار، العقبة الكبرى التي تواجهنا هي وجود أناس لا زالوا يستهترون بالحالة الوبائية، وخروجهم للشوارع دون أي مبرر وهذا أمر خطير.

وأضاف: "جهاز الشرطة، يستقبل يومياً عشرات المكالمات الهاتفية من المواطنين؛ للتنسيق لهم بالتنقل بين المحافظات حسب الحاجة والضرورة لذلك".

وأكمل: "يوم أمس تم حجر عناصر من أفراد الشرطة داخل أحد المدراس المخصصة للحجر، بعد تأكد إصابتهم بالفيروس، وظهور نتائج الفحص إيجابية".

 

#الشرطة #قطاع غزة #حظر التجوال #فيروس كورونا

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