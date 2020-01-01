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"التعاون الإسلامي" تستنكر موافقة صربيا وكوسوفو على فتح سفارتيهما في القدس

الإثنين 14 سبتمبر 2020 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعاون الإسلامي" تستنكر موافقة صربيا وكوسوفو على فتح سفارتيهما في القدس



جدة /سما/

أعربت منظمة التعاون الإسلامي، عن استنكارها لموافقة حكومتي صربيا وكوسوفو على فتح سفارتيهما في مدينة القدس المحتلة، مؤكدة أن هذا الإجراء غير القانوني يشكل انتهاكاً للقانون الدولي ولجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478.

ودعت المنظمة في بيان لها، اليوم الاثنين، الأمانة العامة لحكومتي صربيا وكوسوفو إلى احترام التزاماتهما القانونية والسياسية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وطالبتهما بتبني مواقف تدعم فرص تحقيق السلام القائم على رؤية حل الدولتين، وعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني والسياسي لمدينة القدس المحتلة.

#منظمة التعاون الاسلامي #صريبا #كوسوفو #القدس

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