ماندلبليت: سنحاكم نتنياهو مثل أي مواطن يحاكم بقضايا جنائية

القدس المحتلة /سما/

أكد أفيحاي ماندلبليت المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، اليوم الاثين، إن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، سيبقى كما هو بصفته، وبأنه مثل أي مواطن في "الدولة" ومثل أي شخص آخر، سنعمل على محاكمته مثل أي متهم بقضايا جنائية.

وأشار ماندلبليت في خطاب له خلال حفل لوزارة القضاء الإسرائيلية، إلى أنه لا زال يحافظ على موقفه القانوني الذي تبناه أمام المحكمة من أنه يمكن لنتنياهو الاستمرار في منصبه رغم لائحة الاتهام المقدمة ضده، رهنًا بتسوية تضارب المصالح الناشئة عن المحاكمة الجنائية الجارية.

وشدد على أنه يعمل مع الجهاز الإنفاذي للقانون على حماية الديمقراطية رغم كل الحملات التي تستهدفهم، مشيرًا إلى أنه يتعرض إلى جانب آخرين من الجهاز إلى حملة من الإهانات والأكاذيب في محاولة للتأثير على قراراتهم.

وقال "إذا كان البعض يفكر بهذا الشكل، فهو مخطئ بشكل كبير".

وجدد تأكيده على أن ما نشر بشأن إغلاق النيابة العامة بعض الملفات منها قضية الشهيد يعقوب أبو القيعان الذي قتل على يد الشرطة الإسرائيلية عام 2017، وارتباطها بنتنياهو، بأنها مجرد أكاذيب، مشيرًا إلى أنه لا ترتبط بنتنياهو أبدًا.