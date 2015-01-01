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الحكم بالسجن المؤبد 3 مرات على المستوطن قاتل عائلة دوابشة

الإثنين 14 سبتمبر 2020 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكم بالسجن المؤبد 3 مرات على المستوطن قاتل عائلة دوابشة



القدس المحتلة /سما/

 أصدرت محكمة اللد المركزية الإسرائيلية، بعد ظهر اليوم الإثنين، حكماً بالسجن المؤبد 3 مرات بحق المستوطن "عميرام بن أولئيل" المتهم الرئيس بقتل عائلة دوابشة حرقًا نهاية تموز من عام 2015 في نابلس.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن الحكم صدر من القضاة الذين شاركوا في المحاكمة بالإجماع، مشيرةً إلى أن القضاة أكدوا أن الجريمة نُفذت بدوافع أيديولوجية متطرفة وعنصرية.

وأشارت إلى أن المحكمة أدانت بن أولئيل بقتل 3 من أفراد عائلة دوابشة لهذا السبب.

وأعلن فريق الدفاع عن المستوطن القاتل أنه سيقدم استئنافاً أمام المحكمة العلياالإسرائيلية لإعادة محاكمته.

وطلبت النيابة العامة الإسرائيلية قبيل إصدار الحكم بالسجن 3 مؤبدات إلى جانب 40 عاماً إضافية.

وكانت المحكمة رفضت مطالبات فريق الدفاع عن بن أولئيل بإعادة محاكمته والنظر في براءته بحجة استخدامه تصريحات للطفل أحمد دوابشة تحدث فيها عن مشاركة عدد من المستوطنين في الهجوم آنذاك.

#محكمة الاحتلال #عائلة دوابشة #عميرام بن أولئيل

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