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الإحصاء: ارتفاع طفيف في مؤشر أسعار المستهلك

الإثنين 14 سبتمبر 2020 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإحصاء: ارتفاع طفيف في مؤشر أسعار المستهلك



رام الله /سما/

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين، ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.03% خلال شهر آب 2020، مقارنة مع شهر تموز 2020، حسبما أظهرت أحدث بيانات للجهاز المركزي للإحصاء.

وعزا "الإحصاء" السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في فلسطين لارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 2.83%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة أو المبردة أو المجمدة بنسبة 2.78%، وأسعار البطاطا بنسبة 2.40%، وأسعار الغاز بنسبة 1.84%، رغم انخفاض أسعار البيض بنسبة 6.48%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 1.78%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 0.53%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 0.44%.

فقد ارتفعت أسعار الدجاج في آب لتصل بالمتوسط الى 13 شيكل/1كغم في فلسطين، كما ارتفع سعر البطاطا ليصل بالمتوسط الى 3 شيقل/1كغم، بينما انخفض سعر البيض الى 14 شيكل/2كغم، وسعر الموز ليصل الى 6 شيقل/1كغم، ووصل سعر التفاح الى 7 شيكل/1كغم، كما انخفض سعر كل من البندورة عناقيد حبة كبيرة والبصل الى 3 شيقل/1كغم.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر آب 2020 مع شهر آب 2019، تشير البيانات إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 2.42%، بواقع 2.67% في الضفة الغربية (بدون القدس)، وبنسبة 2.10% في قطاع غزة، وبنسبة 0.45% في القدس الشرقية.

القدس:

جغرافيا، فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس الشرقية ارتفاعاً نسبته 0.29% خلال شهر آب 2020 مقارنة مع شهر تموز 2020، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 18.72%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 13.61%، وأسعار الغاز بنسبة 2.06%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 1.92%، وأسعار الأرز بنسبة 1.45%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 0.68%، رغم انخفاض أسعار البيض بنسبة 6.06%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 2.78%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 1.42%.

فقد ارتفعت أسعار البطاطا الى 3 شيكل/1كغم، وسعر كل من الموز والبندورة عناقيد حبة كبيرة لتصل الى 6 شيكل/1كغم في القدس، كما ارتفع سعر الكوسا الى 9 شيكل/1كغم، وسعر الخيار الى 5 شيقل/1كغم، وسعر التفاح الى 10 شيقل/1كغم، بينما انخفض سعر البصل الى 3 شيقل/1كغم، وسعر الدجاج الى 18 شيكل/1كغم، وسعر البيض الى 23 شيقل/2كغم.

غزة:

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً نسبته 0.20% خلال شهر آب 2020 مقارنة مع شهر تموز 2020، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 6.98%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة أو المبردة أو المجمدة بنسبة 4.51%، وأسعار الغاز بنسبة 1.51%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.25%، رغم انخفاض أسعار البيض بنسبة 6.87%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 2.56%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 2.55%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.58%.

فق سجلت أسعار الدجاج في قطاع غزة ارتفاعاً لتصل في المتوسط الى 13 شيكل/1كغم، في حين انخفض سعر البيض ليصل الى 9 شيقل/2كغم، وسعر الموز الى 5 شيقل/1كغم، والتفاح ليصل الى 6 شيقل/1كغم، ووصل سعر كل من البطاطا والبصل الى 2 شيقل/1كغم.

باقي الضفة:

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في باقي الضفة الغربية انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.08% خلال شهر آب 2020 مقارنة مع شهر تموز 2020، نتج هذا الانخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار البيض بنسبة 6.34%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 2.52%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 1.80%، على الرغم من ارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 2.43%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 1.97%، وأسعار الغاز بنسبة 1.97%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة أو المبردة أو المجمدة بنسبة 1.73%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 1.34%.

وانخفضت أسعار البيض في باقي الضفة الغربية لتصل الى 15 شيكل/2كغم، كما انخفض سعر الخيار ليصل الى 3 شيقل/1كغم، ووصل سعر البندورة عناقيد حبة كبيرة الى 4 شيقل/1كغم، كما بلغ سعر كل من الكوسا والموز 6 شيقل/1كغم، وبلغ سعر التفاح 8 شيقل/1كغم، بينما ارتفعت أسعار الدجاج لتبلغ بالمتوسط 12 شيقل/1كغم، وسعر كل من البطاطا والبصل ليصل الى 3 شيقل/1كغم.

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