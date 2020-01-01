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أصوات انفجارات وقذائف مدفعية جنوب لبنان وتصاعد الدخان من الجولان

الإثنين 14 سبتمبر 2020 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
أصوات انفجارات وقذائف مدفعية جنوب لبنان وتصاعد الدخان من الجولان



القدس المحتلة /سما/

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، اليوم الاثنين، بسماع دوي انفجارات وإطلاق نار بقذائف مدفعية في قضاء مرجعيون جنوب لبنان، مع تصاعد الدخان داخل منطقة الجولان.
 
وبحسب ما نقله موقع "i24 news" الإسرائيلي، ذكرت الوكالة أنه يسمع من داخل مزارع شبعا دوي قذائف مدفعية ثقيلة، يتردد صداها حتى قرى العرقوب وحاصبيا، مشيرة إلى أنه لم تعرف أسبابها بعد.
 
وأضافت أن هذه التطورات تأتي "تزامنا مع تمشيط كثيف بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة باتجاه الأحراج داخل الأراضي اللبنانية المحتلة".
 
وأكد الموقع الإسرائيلي أنه لم ترد أنباء عن قوع خسائر بشرية أو مادية، ولم يعلن الجيش الإسرائيلي عن أي تفاصيل تتعلق بهذه الأنباء.
 
وفي السياق، أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم، تسجيل 12 خرقًا جويًا من قبل طائرات استطلاع تابعة للجيش الإسرائيلي، خلال اليومين الماضيين تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب، مضيفةً أنه "تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

#اسرائيل #حدود لبنان #انفجارات #الجيش الاسرائيلي

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