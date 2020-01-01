كريم وشركاؤها يطلقون حملة التوصيل المجاني أثناء فترة حظر التجول في غزة

غزة / سما /

أطلقت شركة كريم حملة مشتركة مع شركائها من شركات ومطاعم وصيدليات ومحال تجارية مختلفة توفر من خلالها خدمة التوصيل المجاني للزبائن أثناء فترة حظر التجوال والإغلاق الكلي والجزئي لبعض المناطق في قطاع غزة.

وتأتي هذه المبادرة بهدف التسهيل على أهالي غزة للحصول على احتياجاتهم الرئيسية عن طريق خدمة التوصيل الأمر الذي يساهم في تقليل التجمعات بما يخدم جهود في وزارة الصحة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جهته قال خالد نسيبه المدير العام للأسواق الناشئة في كريم" تأتي هذه الحملة من منطلق حرصنا على دعم المواطنين في قطاع غزة في ظل هذه الظروف الصعبة والمساهمة بتوفير الاحتياجات الأساسية إلى بيوتهم للحفاظ على سلامتهم، و نساهم بشكل آخر بتعزيز دخل الكباتن في ظل هذه الظروف الصعبة

وعبر نسيبة عن امتنانه لجميع الشركاء ممن ساهموا بانجاح هذه المبادرة من خلال توفير التوصيل المجاني والذي وصل عددهم الى أكثر من 40 شريك.

وتشتمل آلية الطلب على تحديد الزبون موقع أقرب مخبز أو سوبرماركت أو صيدلية كنقطة انطلاق لعملية الشراء وموقع منزله كنقطة تسليم، مع إمكانية تحديد الطلب في خانة التفاصيل أو الاتصال بالكابتن لتبليغه بتفاصيل الطلب أو من خلال التواصل مع الشركاء مباشرة، أو من خلال التواصل مع الأرقام المباشرة لكريم.

حيث تأتي خدمة التوصيل كأحد الحلول المُوصى بها من الجهات حكومية في مختلف دول العالم لتقليل التزاحم في أماكن بيع الاحتياجات الأساسية، بما يخدم الإجراءات التي تضمن التزام المواطنين ببيوتهم مع ضمان تأمين احتياجاتهم الأساسية.

وقد أوصت جميع كباتنها بالالتزام بإرشادات وتعليمات الوقاية والتعقيم الموصى بها خلال عملية التوصيل والتي تشمل ارتداء كمامة وجه وقفازات والتعقيم المستمر،بالإضافة الى ترك مسافة آمنة خلال عملية التوصيل.