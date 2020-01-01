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تغريدة للمذيعة عُلا الفارس عن التطبيع تشعل مواقع التواصل (صورة)

الإثنين 14 سبتمبر 2020 02:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
تغريدة للمذيعة عُلا الفارس عن التطبيع تشعل مواقع التواصل (صورة)



وكالات / سما /

أشعلت مذيعة الجزيرة عُلا الفارس مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدة مثيرة حول فلسطين وهرولة عدد من الدول نحو التطبيع مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وتعهدت المذيعة الأردنية من أصل فلسطيني في أحدث تغريدة لها أن لا تعترف بسلطات الاحتلال أبداً.

وكتبت على صفحتها الموثقة في موقع تويتر: “أعاهد الله أن أبقى على عهدي مع ‎#فلسطين وقضيتها حتى يعود الحق لأصحابه، وأن لا أعترف بإسرائيل، والله على ما أقول شهيد”.

ونشرت التغريدة ضمن وسم سجل تفاعلاً واسعاً هو ‎#عهد_فلسطين.

وأعاد المئات نشر التغريدة، وتفاعلوا معها وأبدوا إعجابهم بموقفها المناصر للقضية الفلسطينية.

ومقابل استحسان الكثيرين بفحوى التغريدة، تعرضت المذيعة التي التحقت مؤخراً بقناة الجزيرة لهجوم من مغردين محسوبين على السعودية والإمارات.

وتتعرض الفارس لتنمر واسع ممن يوصفون “الذباب الإلكتروني” منذ تركت قناة أم بي سي السعودية والتحقت بشبكة الجزيرة القطرية.

ويأتي تفاعل مذيعة الجزيرة مع الحدث، بعد التحاق البحرين بحلف التطبيع مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن البحرين انضمت إلى الإمارات في إبرام اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

#عُلا الفارس #التطبيع #الجزيرة

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