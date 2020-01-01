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القدس: الاحتلال يرفض التماسا بوقف هدم أحد مساجد سلوان

الإثنين 14 سبتمبر 2020 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس: الاحتلال يرفض التماسا بوقف هدم أحد مساجد سلوان



القدس المحتلة / سما /

رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، التماسا ضد هدم مسجد القعقاع في بلدة سلوان جنوب القدس.

وأفادت مصادر اعلامية ، بأن قوات الاحتلال وضعت أمر هدم للطابق الثاني للمسجد، وقبل شهر أخطرت بهدمه، وأمهلت شهرا لتقديم الالتماس، واليوم أصدرت قرارا بهدمه بشكل نهائي.

يذكر أن المسجد المهدد بالهدم مكون من طابقين بمساحة 110 أمتار مربعة، بني الطابق الأول قبل 8 سنوات، فيما بني الطابق الثاني قبل قرابة العامين، ويخدم ما لا يقل عن 7 آلاف نسمة، وبني بمساهمة أهل الخير من أبناء البلدة، وهو الوحيد في المنطقة.

ويستهدف الاحتلال بلدة سلوان بشكل مقصود، ويسعى إلى فرض مزيد من التعقيدات على السكان؛ لإرغامهم على الهجرة والرحيل.

#مسجد القعقاع #هدم #سلوان #الاحتلال #القدس

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