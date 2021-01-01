حياة الفهد تكشف عن جزء ثانٍ من "أم هارون"..!

وكالات / سما /

أعلنت الفنانة الكويتية حياة الفهد، عن خوضها السباق الدرامي الرمضاني المقبل عام 2021، من خلال الجزء الثاني من مسلسلها "أم هارون" موضحة أنه سيتم تصويره تحت اسم "عرش الطاووس".

ونشرت حياة الفهد صورة للحلقة الأولى من السيناريو الذي تلقته، وذلك عبر حسابها في موقع "إنستغرام"،معلقًة: "توكلنا على الله العلي القدير "عرش الطاووس (سنذهب الى عالم مختلف مشوق ومعالم جميلة بلمسات اخراجية جميلة من المخرجة هيا عبدالسلام وتأليف على الشمس ومحمد الشمس".

وأضافت الفهد: "ونجوم من الكويت والإمارات والسعودية والبحرين الأحباء على قلبي وأيضًا نجوم من العراق الحبيبة.. سنعلن عن أبطال العمل خلال الأيام القادمة ونسأل الله التوفيق للجميع رمضان 2".

وسبق وأن أعربت الفنانة الكويتية عن سعادتها بردود الأفعال على مسلسلها "أم هارون"، معلقًة: "أنا سعيدة بكل ردود الأفعال على المسلسل.. حتى اللي ينتقدون لانهم ينتقدون حلقة بحلقة معنى ذلك انهن قاعدين وناطرين.. وإذا كان الانتقاد بناء أنا أشكرهم وإذا كان هدام فأنا عارفة الأسباب وتوجهاتهم.. والحمد الله العمل واضح وما فيه مثل ما ادعوا وقالوا بالعكس العمل مساند للقضية الفلسطينية".

وأضافت في تصريحات تليفزيونية: "العمل انتقد من قبل ما ينزل.. مجرد ما قلنا العمل فيه يهود الناس انتقدت وشالت وحطت دون أن يعرفوا شنو مقدمين في الداخل.. وبعدين خلينا واقعيين هل اليهود ده شي احنا اختلقناه ده شي موجود من رب العالمين وكتاب مقدس.. وكانوا موجودين معانا في الكويت وكانوا جيران وفي علاقات جيدة وخصوصا هما عارفين وضعهم ونفسيتهم وماسكين حدودهم في المنطقة الي هما قاعدين فيها وما يضرون احد".

وتابعت:" اليهود هم فئتين يهود وصهاينة.. حتى اليهود المسالمين ماراضين عن أعمال الصهاينة.. لكن إحنا مين نفهم ناس حاقدين وقاعدين يساومون على القضية الفلسطينية.. وراح يتعبون مع الكويتيين.. لإن إحنا نمشي على نهج الأمير لما قال احنا اخر ناس نطبع مع إسرائيل بعد فلسطين".

وأوضحت: "أنا غامرت لما اشتريت هذا العمل.. وقلت لمدير أعمالي هذا العمل يا اما ابتدي بخط جديد والمنتجين بعدين يمشوا عليه يا اما انتهى وإحنا كفنانين صار عندنا ملل من الروتين".

ولفتت: "يعني أنا المؤلف عطاني الفكرة وأنا قريتها لقيت هما حطين أم جان هي النموذج.. قولتلهم أم جان حياتها غير حياة أم هارون.. حياتها يمكن مختصرة وكانت هدخلنا في متاهات طويلة ويمكن لسه ليها أحفاد في لندن".

وقالت: "يمكن أنا عجبني الشكل العام للشخصية وهي كان اسم الشخصية أم شاؤول وأنا طلبت إني يبقى اسمها أم هارون لأن في كتير من المسلمين يسمون هارون.. كونها كانت يهودية وبعدين أسلما قبل ما تخلف أولادها.. لذلك ما في شي من اللي بيقولوا".

واختتمت حديثها: "شخصية أم هارون هي خليط من عدة شخصيات يهودية.. وإحنا رفضا إنها تكون نفس شخصية أم جان لان مازال في اشخاص من أقاربها على قيد الحياة.. وممكن نكتب غلط عنها وندخل في متاهات.. عشان كده طلب من المؤلف يشوف موضوع جديد وما حددنا لا مكان ولا زمان.. حتى ما ذكرنا أي دولة".