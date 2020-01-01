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شاهد.. سيدة سعودية تحتفل بزواج زوجها من امرأة ثانية ليشعل مواقع التواصل

الإثنين 14 سبتمبر 2020 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. سيدة سعودية تحتفل بزواج زوجها من امرأة ثانية ليشعل مواقع التواصل



وكالات / سما /

أشعلت مواطنة سعودية مواقع التواصل الاجتماعي برد فعلها تجاه عقد قران زوجها على امرأة ثانية.

المواطنة السعودية والتي تكنى بـ "أم عمر" نشرت مقطع فيديو يكشف احتفالها رفقة أطفالها بزواج زوجها من امرأة ثانية.

وتظهر السيدة السعودية خلال الفيديو رفقة زوجها وطفليها وهم يلتفون حول طاولة وضعت عليها بعض المشروبات ومزينة بالورود والشموع وكعكة مكتوب عليها، "ألف مبروك الملكة يا أبو عمر".

وكتبت على الفيديو تعليق، "هديتي المتواضعة لزوجي بمناسبة زواجه الثاني، حبيت أشاركها معكم لنشر السلام والألفة بين الأسر السعودية".

واختتمت المرأة السعودية تعليقها بهاشتاغ (#شوق_الدويني_تبارك_لزوجها_زواجه_الثاني"، وهو ما أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "تويتر".

وسرعان ما تدوال آلاف المغردين الفيديو وانقسم رواد "تويتر" حول رد فعل السيدة السعودية، حيث اعتبر فريق، "أنه من الأخلاق الحميدة وأنها نموذج للزوجة الصالحة".

فيما رأى آخرون أنها "فعلت ذلك لحاجة في نفس يعقوب، أو لعدم قدرتها على فعل شيء حيال الأمر".

#سعودية #زواج ##شوق_الدويني_تبارك_لزوجها_زواجه_الثاني #السعودية #تويتر
سعودية

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