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رئيسة لجنة كورونا : 23 بالمئة من المتوفين لم يتوفوا بسبب كورونا

الإثنين 14 سبتمبر 2020 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيسة لجنة كورونا : 23 بالمئة من المتوفين لم يتوفوا بسبب كورونا



القدس المحتلة / سما /

قالت رئيسة لجنة كورونا البرلمانية الإسرائيلية، يفعات شاشا بيتون: إن المعلومات لديها تشير إلى أن 23% من المتوفين لم يتوفوا متأثرين بفيروس كورونا، وفق ما أ,ردته قناة "كان" العبرية.
 
وبحسب القناة، نفى نائب مدير عام وزارة الصحة البروفيسور ايتامار غروتو، صحة هذه المعطيات، ورفض استمرار المشاركة في الجلسة اذا واصلت بيتون عرضها.
 
يُشار إلى أن 1126 مريضًا في البلاد توفوا منذ تفشي وباء كورونا.
 
وتشير معطيات جديدة أصدرتها وزارة الصحة الإسرائيلية إلى أنه رُصد أمس 3182 مريض كورونا، بينهم 529 في حالة الخطر، ويخضع 135 منهم لأجهزة تنفس اصطناعي، وتبلغ حالات الوفاة 1126.

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