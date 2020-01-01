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كاميرا آيفون الجديدة "تقلق" سامسونغ

الإثنين 14 سبتمبر 2020 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاميرا آيفون الجديدة "تقلق" سامسونغ



وكالات / سما /

انتشرت الشائعات حول هاتف "آيفون 12" الجديد منذ أشهر ، ليثير التكهنات بشأن تحديثات كبيرة قادمة، قد تقلق هواتف أندرويد المنافسة، وعلى رأسها شركة سامسونغ.

لا يزال هناك العديد من الأمور المجهولة بشأن "آيفون 12" الجديد، والذي سنكتشف تفاصيله في مؤتمر أبل القادم نهاية الشهر، ولكن التقارير تشير إلى تغيير كبير في كاميرا الهاتف، التي تسعى الشركة في جعلها الكاميرا الأفضل في السوق بفارق واضح عن المنافسين.

وأشار تقرير جديد من موقع "ديجي تايمز" إلى أن أبل تركز في تطويراتها على التصوير والفيديو في "آيفون 12"، وأن المنافسين سيبتعدون بوضوح عن أبل في هذه التكنولوجيا.

وحاليا، يتميز هاتف "آيفون 11 برو" بعدسة 5P للكاميرا فائقة الدقة، وعدسة 6P لكل من الكاميرات المقربة والكاميرات ذات الزاوية العريضة.

وتحتوي الهواتف الذكية الأكثر تميزا في السوق على خمسة (5P) أو ستة (6P) عناصر بصرية، والتي تتحد لتصحيح الانحراف اللوني، والتشويه، وغيرها من الاهتزازات البصرية.

وسيمثل التبديل إلى وحدة عدسة 7P سبعة عناصر، وبينما لا تضمن العناصر الإضافية وحدها جودة صورة أفضل، إلا أنها تمثل نقلة نوعية في الصورة، باستخدام البرنامج المناسب لها.

ويقال أيضا أن "آيفون 12" يحتوي على مستشعرات كاميرا بدقة 12 ميغابكسل، مثل آيفون 11، ولكن مع مستشعرات أكبر للمساعدة في الصور التي تم التقاطها في حالات الإضاءة المنخفضة، بالإضافة إلى ضبط تلقائي للصورة.

ووفقا للموقع، فإذا كانت العدسة 7P الجديدة بمثابة مكافأة إضافية تقدمها أبل إلى المستخدمين، أيضا توقع تغييرات كبيرة أخرى في التكنولوجيا الأخرى للهاتف، للتفوق بشكل واضح على المنافسين.

#كاميرا #سامسونغ #آيفون

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