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الخارجية : قرار إقامة 980 وحدة استيطانية يكشف زيف المواقف التي ترافقت مع قرارات التطبيع

الإثنين 14 سبتمبر 2020 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المصادقة على إقامة 980 وحدة استيطانية جديدة، في مستوطنة "أفرات" المقامة على أراضي المواطنين، جنوب بيت لحم.

واعتبرت الخارجية في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن قرار حكومة الاحتلال حلقة في سلسلة متواصلة من الانتهاكات المتصاعدة ضد المواطنين العزل، وتندرج في إطار عمليات الضم والسرقة التدريجي للأرض الفلسطينية المحتلة.

ورأت أن هذا القرار يكشف زيف الدعاية المضللة والمواقف المزيفة التي ترافقت مع قرارات التطبيع الأخيرة، خاصة المواقف التي حاولت الربط بين التطبيع وتحقيق السلام.

#وزارة الخارجية #التطبيع

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