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وصول كل من الوفد الإسرائيلي والإماراتي والبحريني إلى واشنطن

الإثنين 14 سبتمبر 2020 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
وصول كل من الوفد الإسرائيلي والإماراتي والبحريني إلى واشنطن



القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع "i24 news" الإسرائيلي، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والوفد المرافق له، وصلوا اليوم الإثنين، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لتوقيع اتفاق السلام مع الإمارات والبحرين.
 
ونقل الموقع عن وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، أن وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، والوفد المرافق له، وصلوا أيضًا إلى واشنطن مساء أمس الأحد، للمشاركة في مراسم التوقيع على معاهدة السلام بين دولة الإمارات واسرائيل والتوقيع على إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل.
 
وبحسب الموقع، يستضيف البيت الأبيض يوم الثلاثاء مراسم توقيع اتفاقيتي التطبيع بين الإمارات والبحرين من جانب مع إسرائيل من جانب آخر، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد.
 
ويوم الجمعة الماضي، أعلنت البحرين، التوصل إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، برعاية أمريكية، لتلحق بالإمارات التي سبق واتخذت خطوة مماثلة في 13 آب/ أغسطس الماضي.
 
ومن جانبها، ذكرت وكالة أنباء الامارات (وام) مساء الأحد أن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن على رأس وفد رسمي يضم كبار المسؤولين للمشاركة في التوقيع على "معاهدة السلام التاريخية بين الإمارات وإسرائيل".
 
وقالت الوكالة إن الوفد يضم مسؤولين كبار من بينهم وزيرا الاقتصاد والصناعة وسفيرا الإمارات لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

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عبد الله بن زايد يصل واشنطن لتوقيع معاهدة السلام مع إسرائيل