الشيخ يبحث مع القنصل الاسباني آخر التطورات السياسية

رام الله / سما /

التقى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، اليوم الاثنين، في مكتبه بمدينة رام الله، القنصل الاسباني العام في القدس السفير اغناسيو غارسيا فالدكاساس.

وجرى خلال اللقاء استعراض آخر تطورات الوضع السياسي في المنطقة، خاصة في ظل التهديدات الإسرائيلية بضم الأراضي الفلسطينية وموقف القيادة وعلى رأسها الرئيس بالاستمرار بوقف كافة الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة الاميركية طالما أن إسرائيل مستمرة ولا تتراجع عن مخططاتها الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية.

واكد الشيخ للقنصل الاسباني فالدكاساس على موضوع المصالحة الفلسطينية والتوجه نحو الانتخابات العامة.

وشكر إسبانيا على مواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني، من خلال تمويل المشاريع التي من شأنها مساعدة الفلسطينيين في ظل الأوضاع الحالية الصعبة وما تعانيه من جائحة كورونا.