  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشيخ يبحث مع القنصل الاسباني آخر التطورات السياسية

الإثنين 14 سبتمبر 2020 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

التقى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، اليوم الاثنين، في مكتبه بمدينة رام الله، القنصل الاسباني العام في القدس السفير اغناسيو غارسيا فالدكاساس.

وجرى خلال اللقاء استعراض آخر تطورات الوضع السياسي في المنطقة، خاصة في ظل التهديدات الإسرائيلية بضم الأراضي الفلسطينية وموقف القيادة وعلى رأسها الرئيس بالاستمرار بوقف كافة الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة الاميركية طالما أن إسرائيل مستمرة ولا تتراجع عن مخططاتها الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية.

واكد الشيخ للقنصل الاسباني فالدكاساس على موضوع المصالحة الفلسطينية والتوجه نحو الانتخابات العامة.

وشكر إسبانيا على مواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني، من خلال تمويل المشاريع التي من شأنها مساعدة الفلسطينيين في ظل الأوضاع الحالية الصعبة وما تعانيه من جائحة كورونا.

#حسين الشيخ #القنصل الاسباني

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو.. كتائب القسام تكشف عن كنز عسكري ثمين بقبضة المقاومة بغزة

غزة: هاشتاغ جيل التسعينات يشعل مواقع التواصل.. وديوان الموظفين يرد

أول تعليق من حماس بشأن تشكيل "القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية"

دبلوماسيون عرب : هذه هي الدولة التالية التي ستوقع على اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل ..

داخلية غزة تقرر تخفيف إجراءات حظر التجوال في عدد من أحياء محافظة غزة

غداة قرار التطبيع مع إسرائيل.. ملك البحرين يوجه رسالة خطية للعاهل السعودي

هنية: إدارة ترامب طلبت الجلوس معنا في أي مكان بالعالم.. ورفضنا عرضاً من جاريد كوشنر..!

الأخبار الرئيسية

53291

وصول كل من الوفد الإسرائيلي والإماراتي والبحريني إلى واشنطن

"الصحة": 5 وفيات و788 إصابة جديدة بكورونا و1324 حالة تعافٍ

توصية للرئيس عباس بتصويب علاقة فلسطين بالجامعة العربية

وزارة الصحة: تسجيل 108 اصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

دبلوماسيون عرب : هذه هي الدولة التالية التي ستوقع على اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل ..